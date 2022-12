Pelé vai passar o Natal internado no hospital

JN Hoje às 21:11 Facebook

A situação clínica do antigo internacional brasileiro Pelé continua a inspirar cuidados e uma das filhas anunciou, esta quarta-feira, que o "Rei" se vai manter internado durante a quadra natalícia, enquanto o boletim emitido pelo hospital refere que existe uma "progressão da doença oncológica" do três vezes campeão do Mundo de futebol.

"Família do Insta, o nosso Natal em casa foi suspenso. Nós decidimos com os médicos que, por várias razões, será melhor ficarmos por aqui mesmo, com todo esse cuidado que esta nova família Einstein nos dá", escreveu, no Instagram, Kely Nascimento, filha de Edson Arantes do Nascimento, referindo-se ao Hospital Albert Einstein, onde o antigo futebolista está internado desde 29 de novembro.

"Nós, como sempre, agradecemos todo o carinho que vocês nos transmitem aqui no Brasil como do mundo inteiro! O vosso amor por ele, pelas suas histórias e as vossas preces são um conforto enorme porque sabemos que não estamos sós", acrescentou Kely Nascimento.

Pelé está internado devido a um tumor no cólon e uma infeção respiratória, com a unidade hospitalar e emitir, também esta quarta-feira, mais um boletim clínico sobre o ex-avançado.

"Internado desde 29 de novembro para uma reavaliação da terapia de quimioterapia para tumor do cólon e tratamento de uma infeção respiratória, Edson Arantes do Nascimento apresenta progressão da doença oncológica e requer maiores cuidados relacionados às disfunções renal e cardíaca. O paciente segue internado em quarto comum, sob os cuidados necessários da equipa médica", pode ler-se.