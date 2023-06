Pelotão de luxo eleva fasquia competitiva nas estradas do Douro

José Pedro Gomes Ontem às 23:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipas nacionais apostam nos maiores trunfos para discutir a vitória na 3.ª edição do Grande Prémio Douro Internacional. Maurício Moreira parte como favorito

Tudo a postos para a terceira edição do Grande Prémio Douro Internacional, que arranca esta quarta-feira, em Marco de Canaveses, para cinco dias de emoção e com um pelotão de luxo, que reúne quase todos os melhores ciclistas a atuar em Portugal. As 17 equipas inscritas, 16 nacionais e uma espanhola, já encaram esta prova, organizada pelo Jornal de Notícias e O Jogo, como uma das mais importantes do calendário velocipédico interno, não só pela extensão, como também pela dureza do percurso, que serve como ensaio geral para a Volta Portugal, que acontece em menos de dois meses.



Assim, as formações de elite nacionais apresentam os maiores trunfos, sendo Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor) o principal cabeça de cartaz, não só porque em 2022 venceu a Volta a Portugal e o Grande Prémio JN, como também porque é o único neste pelotão que já triunfou [em 2021] neste corrida no Douro. Mas, dentro da equipa, a Glassdrive-Q8-Anicolor tem outros argumentos para a vitória final, desde logo o versátil Luís Mendonça ou o trepador Frederico Figueiredo.

PUB

Corredores lançam-se hoje à estrada, numa etapa com partida e chegada no Marco de Canaveses, num percurso de 130,2 km Foto: Infografia JN



O percurso montanhoso deste Grande Prémio Douro Internacional favorece, na teoria, corredores com talento em terrenos inclinados, surgindo vários candidatos a desafiar o recente domínio demonstrado por Mauricio Moreira, e seus pares, no ciclismo nacional. Desde logo, na Efapel, Joaquim Silva e Aleksandr Grigorev têm argumentos para discutir as primeiras posições, assim como António Carvalho, agora chefe de fila da ABTF-Feirense, que será escudado pelos experientes Barry Miller e Santiago Mesa.



Experiência é também mote na Rádio Popular-Paredes-Boavista, com César Fonte e Luís Fernandes no apoio a Hugo Nunes a terem boas ambições. Nas formações algarvias, Vicente de Mateos e Tomas Contte, da Aviludo-Louletano, e Samuel Blanco e David Livramento, na AP Resorts-Tavira, têm qualidade para serem protagonistas em etapas, tal como Luís Gomes, na Kelly-Simoldes-UDO e Bruno Silva, na Tavfer-Mortágua-Ovos Matinados, ou Gonçalo Leaça, na Credibom-LA Alumínios. A completar este lote, há uma série de jovens, nas oito equipas de clube no pelotão, que também vão querer mostrar talento nesta mediática corrida.

Lista de inscritos

ABTF Betão-Feirense

1 António Carvalho (ABTF Betão-Feirense)

2 Afonso Eulálio (ABTF Betão-Feirense)

3 Santiago Mesa (ABTF Betão-Feirense)

4 Fábio Oliveira (ABTF Betão-Feirense)

5 Ivo Pinheiro (ABTF Betão-Feirense)

6 Barry Miller (ABTF Betão-Feirense)

7 Pedro Andrade (ABTF Betão-Feirense)

Aviludo-Louletano-Loulé Concelho

11 Jesus Del Pino (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

12 Tomas Contte (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

13 César Martingil (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

14 Nuno Meireles (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

15 Vicente De Mateus (Aviludo-Louletano-Loulé Concelho)

Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua

21 Bruno Silva (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

22 Angel Sanchez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

23 Nicolas Saenz (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

24 Gonçalo Amado (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

25 Gonçalo Carvalho (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

26 Rui Carvalho (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

27 Francisco Morais (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua)

Rádio Popular/Paredes/Boavista

31 César Fonte (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

32 Tiago Leal (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

33 Pedro Lopes (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

34 Hugo Nunes (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

35 Raul Rota (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

36 Luís Fernandes (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

37 Tiago Nunes (Rádio Popular/Paredes/Boavista)

Efapel

41 Aleksandr Grigorev (Efapel)

42 Gaspar Gonçalves (Efapel)

43 Pedro Pinto (Efapel)

44 Joaquim Silva (Efapel)

45 Emanuel Duarte (Efapel)

46 Keegan Swirbul (Efapel)

47 Tiago Antunes (Efapel)

Glassdrive-Q8-Anicolor

51 Maurício Moreira (Glassdrive-Q8-Anicolor)

52 Luís Mendonça (Glassdrive-Q8-Anicolor)

53 Fábio Costa (Glassdrive-Q8-Anicolor)

54 Sérgio Gonzalez (Glassdrive-Q8-Anicolor)

55 James Whelan (Glassdrive-Q8-Anicolor)

56 Artem Nych (Glassdrive-Q8-Anicolor)

57 Frederico Figueiredo (Glassdrive-Q8-Anicolor)

AP Hotels-Tavira-Farense

61 Samuel Blanco (AP Hotels-Tavira-Farense)

62 David Livramento (AP Hotels-Tavira-Farense)

63 Valter Pereira (AP Hotels-Tavira-Farense)

64 Carlos Salgueiro (AP Hotels-Tavira-Farense)

65 Ruben Simão (AP Hotels-Tavira-Farense)

66 José Bicho (AP Hotels-Tavira-Farense)

Kelly-Simoldes-UDO

71 António Ferreira (Kelly-Simoldes-UDO)

72 Hélder Gonçalves (Kelly-Simoldes-UDO)

73 Luís Gomes (Kelly-Simoldes-UDO)

74 João Silva (Kelly-Simoldes-UDO)

75 José Sousa (Kelly-Simoldes-UDO)

76 Noa Campos (Kelly-Simoldes-UDO)

Credibom-LA Alumínios-Marcos Car

81 Gonçalo Leaça (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

82 André Ramalho (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

83 João Medeiros (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

84 Alexandre Montez (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

85 François Vie (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

86 Diogo Narciso (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

87 Rodrigo Caixas (Credibom-LA Alumínios-Marcos Car)

ACDC Trofa

91 Hélder Azevedo (ACDC Trofa)

92 Juan Patino (ACDC Trofa)

93 Guilherme Calvo (ACDC Trofa)

94 Rui Ferreira (ACDC Trofa)

95 André Ribeiro (ACDC Trofa)

96 Nicolas Rivera (ACDC Trofa)

CCL-Matdiver-Anastácio Mendes

101 António Barbero (CCL-Matdiver-Anastácio Mendes)

102 Luís Chia (CCL-Matdiver-Anastácio Mendes)

103 Manuel Casado ((CCL-Matdiver-Anastácio Mendes)

104 Miguel Marques (CCL-Matdiver-Anastácio Mendes)

105 Anderson Moldonato (CCL-Matdiver-Anastácio Mendes)

106 Rafael Soares (CCL-Matdiver-Anastácio Mendes)

Fonte Nova-Felgueiras

111 António Cunha (Fonte Nova-Felgueiras)

112 Sérgio Saleiro (Fonte Nova-Felgueiras)

113 Diogo Mendes (Fonte Nova-Felgueiras)

114 José Dias (Fonte Nova-Felgueiras)

115 Javier Moreno (Fonte Nova-Felgueiras)

116 Pedro Pinto (Fonte Nova-Felgueiras)

117 Diogo Saleiro (Fonte Nova-Felgueiras)

Maia

121 Duarte Rufino (Maia)

122 Fernando Freitas (Maia)

123 Gonçalo Martins (Maia)

124 Guilherme Mesquita ((Maia)

125 Gustavo Silva (Maia)

Óbidos Cycling

131 Gabriel Casal (Óbidos Cycling)

132 Tomás Bauwens (Óbidos Cycling)

133 Miguel Carvalho (Óbidos Cycling)

134 Bernardo Jorge (Óbidos Cycling)

135 Daniel Jorge (Óbidos Cycling)

136 Marco Marques (Óbidos Cycling)

137 Diogo Silva (Óbidos Cycling)

Portos-Windmob

151 Carlos Alvarez (Portos-Windmob

152 Emanuel Arboleda (Portos-Windmob)

153 Tiago Ferreira (Portos-Windmob)

154 Jose Gonçalves (Portos-Windmob)

155 Jonatan Montoya (Portos-Windmob)

157 - Yesid Valencia (Portos-Windmob)

Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol

161 Sérgio Magalhães (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

162 João Oliveira (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

163 Gustavo Costa (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

164 Diogo Gonçalves (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

165 André Rodrigues (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

166 André Santos (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

167 Tiano Silva (Sta. Maria da Feira-Segmento D'Época-Reol)

Padrones-Cortizo

171 David Delgado (Padrones-Cortizo)

172 Pablo Bonilla (Padrones-Cortizo)

173 Sebastian Calderon (Padrones-Cortizo)

174 Sinuhe Fernandez (Padrones-Cortizo)

175 Carlos Gutierrez (Padrones-Cortizo)

176 Vojtech Kminek (Padrones-Cortizo)

177 Alejandro Paz (Padrones-Cortizo)