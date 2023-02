Pelotão nacional lança sprint para a credibilização

Nove equipas nacionais regressam este sábado à estrada para fazer esquecer os escândalos de doping em 2022.

Depois do turbilhão de polémica, devido aos casos de doping que abalaram a credibilidade do ciclismo português no ano passado, o pelotão nacional regressa hoje à estrada, na Prova de Abertura, em Aveiro, para o arranque da época velocipédica de 2023, que pretende marcar uma nova era da modalidade, com mais compromisso, regulação e métodos de controlo, numa temporada que aumentou corridas no calendário e tem a perspetiva de ter batalhas mais renhidas.

O período de defeso foi fértil em mudanças de corredores entre equipas, mas a Glassdrive/Q8/Anicolor parte com o estatuto de grande favorita a estar nas principais decisões da temporada, pois manteve os principais trunfos, nomeadamente o uruguaio Mauricio Moreira, vencedor da Volta a Portugal e do Grande Prémio JN, e mesmo tendo perdido o influente António Carvalho para a ABTF Feirense, continua a ter o bloco mais forte.