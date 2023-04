Penafiel é o 15º concelho a integrar o ABC da bola

António M. Soares Hoje às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

A escola Básica de Cabeça Santa, em Penafiel, foi o palco para a assinatura do programa ABC da Bola, promovido pela Associação de Futebol do Porto (AFP), esta quinta-feira. José Neves, presidente da AF Porto, mas também Helton, antigo guarda-redes do F.C. Porto, interagiram com as crianças daquela escola.

"As nossas crianças passam muito tempo agarradas aos telefones e computadores e o exercício físico fica em segundo plano. Falta cultura desportiva e nós, com a ajuda dos professores e com a ajuda dos municípios, queremos que essas crianças pratiquem mais desporto. Não só o futebol e o futsal, queremos que as crianças brinquem, saltem para que tenham uma vida mais saudável. Esse é o nosso propósito", lembrou o presidente.

Recorde-se que o projeto ABC da Bola visa integrar o futebol e o futsal no currículo escolar, através das Atividades Extracurriculares e que este foi o 15º protocolo assinado no distrito do Porto. Jorge Pinto, presidente da Associação de Futebol Amador de Penafiel, mas também os presidentes do FC Lagares, SC Rio de Moinhos, GRD Rans e AD Penafiel marcaram presença, num ato a que Pedro Cepeda, vice-presidente da Câmara Municipal de Penafiel, também sublinhou como sendo importantíssimo para o concelho. "Hoje a AF Porto é uma instituição presente no terreno, quer junto dos clubes, quer junto dos municípios e mostra-o mais uma vez com este projeto. Se calhar pensar há uns anos que teríamos o presidente da AF Porto numa escola do interior do concelho de Penafiel era impossível. Mas felizmente estamos aqui. Sabemos que a cultura e o desporto são fundamentais e temos procurado investir em ambos, porque ter cultura desportiva é fundamental. Ainda assim não estamos satisfeitos e queremos mais, sobretudo jovens, a praticar desporto", comentou.