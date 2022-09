Penafiel trava senda imparável do Moreirense

O Penafiel recebeu, e empatou, com o Moreirense (1-1), travando assim uma senda imparável de seis jogos a vencer dos cónegos. Esta é a primeira vez na Liga 2, 2022/23, que a equipa de Moreira de Cónegos não soma três pontos.

O jogo até começou de feição ao Moreirense, que entrou mandão e a controlar o jogo. Este domínio materializou-se em vantagem, quando Ofori aproveitou uma defesa incompleta de Caio Secco para abrir o marcador.

No início da segunda parte Edi Semedo completou um cruzamento a partir da esquerda, com um toque subtil, repondo a igualdade que se manteve até ao final da partida. A equipa de Paulo Alves ainda tentou voltar à vantagem, mas a defesa duriense não vacilou.

Com este resultado o Moreirense mantém a liderança da Liga 2, com 19 pontos, e o Penafiel segue em sétimo, com 10.