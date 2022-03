Penálti aos 90+4 minutos livra Mourinho da derrota

JN Hoje às 20:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Roma só empatou com a Udinese e ficou mais para trás na luta pelo quarto lugar na Serie A.

A 10.ª derrota da Roma no campeonato italiano esteve quase a acontecer, mas uma grande penalidade, aos 90+4 minutos, salvou um ponto à equipa de José Mourinho (1-1).

Este domingo, frente à Udinese, os romanos, com Rui Patrício e Sérgio Oliveira, ficaram em desvantagem à passagem dos 15 minutos.

O 1-0 resistiu quase até ao apito final, mas um penálti permitiu a Pellegrini restabelecer o empate e fixar o resultado final.

Com este resultado, a Roma mantém o quinto lugar na Serie A, beneficiando do empate da Atalanta, mas fica com oito pontos de atraso em relação à Juventus, atual quarta classificada.