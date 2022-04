Penálti dá vantagem ao Sporting ao intervalo frente ao Paços de Ferreira

JN Hoje às 21:24 Facebook

Um golo de Pablo Sarabia desequilibrou o resultado na primeira parte e os leões chegam ao intervalo na frente do marcador.

O Sporting está na frente do marcador ao intervalo do jogo com o Paços de Ferreira, da 28.ª jornada da Liga, a decorrer este domingo, em Alvalade.

Apesar da boa réplica pacense, os leões chegaram ao golo à passagem dos 20 minutos, com Pablo Sarabia a converter uma grande penalidade que castigou uma falta de André Ferreira sobre Paulinho. O árbitro Vítor Ferreira nada assinalou, mas reverteu a decisão depois de alertado pelo videoárbitro Rui Oliveira.