Penálti de Bale dá empate a Gales frente aos Estados Unidos

Ao quarto jogo, surgiu a primeira igualdade do Mundial. Os EUA estiveram a ganhar, mas Gareth Bale evitou a derrota galesa

Num jogo de elevada intensidade, Estados Unidos e País de Gales ficaram-se por um empate (1-1), no fecho da primeira jornada do Grupo B. Os norte-americanos foram muito melhores até ao intervalo e mereciam estar a ganhar por mais do que 1-0 no descanso, mas os britânicos reagiram na segunda parte e ainda foram a tempo de se salvar do desaire.

Um grande início da seleção dos EUA resultou em várias oportunidades de golo, incluindo um cabeceamento ao poste do avançado Josh Sargent, logo aos 10 minutos. Aos 36, surgiu mesmo o primeiro golo, apontado por Timothy Weah, filho da antiga estrela do PSG e do AC Milan, George Weah, após assistência brilhante de Christian Pulisic.

A desvantagem mínima ao intervalo era lisonjeira para os galeses, mas permitiu-lhes abordar o segundo tempo com esperanças de chegar ao empate. O jogo tornou-se mais equilibrado e, depois de algumas ameaças, o 1-1 apareceu mesmo, num penálti sofrido e convertido por Gareth Bale. O avançado assinou, assim, o 41.º golo da conta pessoal ao serviço de Gales.

Até final, com o jogo partido, as duas equipas tentaram chegar à vitória e os galeses podiam mesmo ter conseguido a reviravolta, num lance de contra-ataque em que Brennan Johnson, lançado pouco antes para o lugar de Neco Williams, não conseguiu bater o guarda-redes Matt Turner.

Com este empate, a Inglaterra ficou isolada na frente do Grupo B, com três pontos, graças à vitória obtida ao início da tarde desta segunda-feira sobre o Irão (6-2). EUA e Gales têm um ponto. Na sexta-feira (10 horas), os galeses defrontam os iranianos e os ingleses jogam com os norte-americanos (19 horas).