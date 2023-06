Penálti de Dybala aos 90 minutos permite à Roma e Mourinho regressar à Liga Europa

JN/Agências Ontem às 23:00 Facebook

A Roma, treinada pelo português José Mourinho, agarrou, este domingo, um lugar na próxima Liga Europa, na última jornada da Liga italiana, de consagração para o campeão Nápoles e que colocou Spezia e Verona a lutar pela permanência.

Um golo marcado aos 90 minutos pelo argentino Paulo Dybala, de grande penalidade, permitiu à Roma vencer por 2-1 na receção ao Spezia e terminar no sexto lugar do campeonato, o último de acesso à Liga Europa, cuja final da época 2022/23 perdeu há quatro dias, frente ao Sevilha, no desempate por grandes penalidades.

Com o guarda-redes sérvio Mile Svilar no lugar habitualmente ocupado pelo português Rui Patrício, a equipa da capital italiana começou o jogo a perder, na sequência do golo marcado pelo grego Dimitrios Nikolaou, aos seis minutos, mas o polaco Nicola Zalewski igualou ainda antes do intervalo, aos 43.

Enquanto o Spezia se afundava no 17.º lugar, José Mourinho foi salvo pelo penálti tardio de Dybala, num lance que redundou na expulsão do francês Kelvin Amian para o Spezia, uma vez que estava a ser virtualmente ultrapassado pela Juventus, vencedora por 1-0 na deslocação ao terreno da Udinese.

A equipa de Turim, que teve 10 pontos retirados pela justiça desportiva, tinha marcado pouco tempo antes o golo que lhe permitiria terminar no sexto posto, por Federico Chiesa, aos 68 minutos, mas a "Juve" teve de contentar-se com a sétima posição e a presença na fase preliminar da Liga Conferência Europa.

A Atalanta é que não facilitou e segurou o quinto lugar, que também a coloca na próxima edição da Liga Europa, ao golear em casa o Monza, por 5-2, com o médio neerlandês Teun Koopmeiners a marcar três golos, enquanto o português Dany Mota fez a assistência para Andrea Colpani reduzir para os visitantes.

O AC Milan já não poderia subir do quarto lugar, depois dos triunfos alcançados no sábado por Lazio e Inter Milão - que terminam no segundo e terceiro posto, respetivamente -, e hoje fechou a temporada com um triunfo por 3-1 na receção ao Verona, com um 'bis' do avançado português Rafael Leão.

O francês Olivier Giroud inaugurou o marcador aos 45+1 minutos, de grande penalidade, mas o Verona -- pelo qual o médio português Miguel Veloso foi titular -- empatou aos 72, por Davide Faraoni, antes de Rafael Leão marcar por duas vezes, aos 85 e 90+2, antes de o sueco Zlatan Ibrahimovic anunciar o fim da carreira, aos 41 anos.

Apesar de ter terminado a competição no 18.º lugar, à frente dos já despromovidos Sampdoria e Cremonese, o Verona totalizou os mesmos pontos do Spezia, primeira equipa acima da 'linha de água', pelo que ganhou o direito a disputar um play-off no próximo domingo, para decidir quem se manterá entre os 'grandes' do futebol transalpino.

O Nápoles despediu-se em beleza da Série A, que conquistou 33 anos depois do último título, sob a batuta do argentino Diego Maradona, com um triunfo por 2-0 na receção à lanterna-vermelha Sampdoria (também uma potência em 1990), num jogo em que o defesa português Mário Rui foi titular nos napolitanos.

O avançado nigeriano Victor Osimhen inaugurou o marcador aos 64 minutos, na marcação de uma grande penalidade, e reforçou o estatuto de melhor marcador da prova, com 26 golos, cabendo ao argentino Giovanni Simeone fechar a contagem, aos 85.