Uma grande penalidade convertida por João Novais, aos 90+5 minutos, garantiu ao S. C. Braga a vitória por 2-1 sobre o Moreirense, esta noite de sexta-feira, em jogo de abertura da 33.º jornada da Liga.

Após um início equilibrado, os arsenalistas colocaram-se em vantagem aos 41 minutos, por Abel Ruiz, após um cruzamento de Sequeira que a defesa visitante não conseguiu aliviar, deixando a bola ao alcance do ponta de lança espanhol.

Ainda antes do intervalo, o conjunto de Moreira de Cónegos teve duas boas situações para igualar o encontro, mas o 1-1 só chegou a três minutos dos 90, quando Rafael Martins, decabeça, deu o melhor seguimento a um cruzamento bem medido de Abdu Conté.

Quando o empate parecia que ia ser o desfecho do dérbi minhoto, o árbitro João Bento assinalou grande penalidade por mão de David Simão na bola, após remate de João Novais, uma decisão confirmada pelo VAR.

Na conversão o médio português não desperdiçou e atirou forte para o fundo das redes garantido os três pontos para os guerreiros.

Com este desfecho, o S. C. Braga continua firme na quarta posição, com 63 pontos, enquanto o Moreirense é nono, com 40 pontos e a permanência já assegurada.