Penálti de Safira a abrir dá vida ao sonho azul

Lisboetas ganham e deixam, à condição, a última posição.

O sonho comanda a vida e os golos de Safira e de Pedro Nuno permitiram o regresso do Belenenses SAD às vitórias, à custa de um Portimonense que segue sem levantar cabeça, e alimentam a esperança de permanência dos lisboetas.

Os algarvios reagiram bem ao golo de Safira (11 m), mas sofreram nova contrariedade com a expulsão de Willyan (38 m), após recurso ao VAR, com o jogador a discordar e a empurrar o árbitro antes de sair do relvado.

Os azuis entregaram as despesas do jogo ao Portimonense, que esteve perto do empate várias vezes até sofrer a machadada final.