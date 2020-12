Penálti e autogolo tramam Tottenham de Mourinho frente ao Leicester

JN/Agências Hoje às 17:20 Facebook

O Leicester isolou-se, este domingo, no segundo lugar da Liga inglesa, ao vencer por 2-0 na visita ao Tottenham, impondo a segunda derrota seguida à equipa de José Mourinho.

Os foxes adiantaram-se em cima do intervalo, aos 45+4 minutos, através de uma grande penalidade convertida por Jamie Vardy, a castigar uma falta absolutamente imprudente de Serge Aurier sobre Wesley Fofana dentro da área dos spurs.

No arranque do segundo tempo, a formação comandada por Brendan Rodgers aumentou a vantagem, só que o vídeo-árbitro (VAR) descortinou um fora-de-jogo milimétrico a James Maddison e o lance foi anulado.

Contudo, o Leicester chegaria mesmo ao segundo golo, aos 59 minutos, numa infelicidade do central belga Toby Alderweireld, que desviou a bola para a própria baliza e fixou o resultado, com o qual os foxes garantiram a subida ao segundo lugar, com 27 pontos, a quatro do líder Liverpool.

Depois de ter perdido a liderança para os reds a meio da semana, o Tottenham somou a segunda derrota seguida e caiu para a quarta posição, com 25 pontos, atrás do Everton, que é terceiro, com 26. Os londrinos podem ainda ser ultrapassados pelo Manchester United (23), caso os red devils vençam este domingo o Leeds.

O lanterna-vermelha Sheffield United esteve próximo de conquistar a primeira vitória na Premier League, na visita ao Brighton, mas acabou por ceder um empate 1-1 nos instantes finais, somando o segundo ponto na competição.

Mesmo com 10 elementos desde o final da primeira parte, por expulsão de John Lundstram, os blades conseguiram colocar-se na frente, com um golo de Jayden Bogle, aos 63 minutos, mas o intenacional inglês Danny Welbeck repôs a igualdade, aos 87.