Penálti falhado do Díaz? "Se calhar foi bom para não o levarem"

O treinador-adjunto do F. C. Porto admitiu que a equipa azul e branca teve algumas dificuldades nos primeiros minutos do jogo no Jamor.

"O Belenenses entrou com uma grande agressividade, tivemos alguma dificuldade em reagir a isso. Até aos 20/25 minutos tivemos alguma dificuldade em encontrar-nos. Depois, empatámos, na segunda parte percebemos onde podíamos ferir o adversário e as oportunidades de golo foram-se sucedendo", começou por dizer Vítor Bruno.

Bruno Costa foi a grande novidade no onze dos azuis e brancos mas acabou por ser substituído ainda na primeira parte. Para o técnico, o atleta merece "uma palavra" da parte dos dragões e abordou ainda a grande penalidade falhada por Luis Díaz.

"Dói-nos muito na pele quando temos de mexer. O Bruno Costa saiu na primeira parte, já tinha acontecido em Alvalade, e ele merece uma palavra da nossa parte, tem sido exemplar. No nosso balneário vivemos muito de empatia e os colegas percebem que ele merece uma palavra da nossa parte. É duro para um treinador fazer o que fizemos. Luis Díaz? Há poucas palavras para o caracterizar. Ele tem imenso talento, a forma como comunica com a bola acaba por ser quase poética. Para nós até foi bom ter falhado o penálti, pode ser que tenham visto e que seja uma razão para não o levarem", concluiu Vítor Bruno.

O F. C. Porto venceu (4-1), no Jamor, o Belenenses SAD em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Abel Camará, Evanilson, com um hat-trick, e Taremi marcaram os golos. Com esta vitória, os dragões continuam na liderança do campeonato com 50 pontos, com mais três do que o Sporting e nove que o Benfica, enquanto o Belenenses SAD é 18.º e último com apenas 11.