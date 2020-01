Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo desta segunda-feira entre o Rio Ave e o Vitória de Guimarães, no D. Afonso Henriques, que os vila-condenses venceram (2-1), ficou marcado por um lance polémico.

Aos 25 minutos, numa altura em que o jogo ainda estava empatado 0-0, Hélder Malheiro assinalou uma grande penalidade depois de um alegado puxão de Matheus Reis a Tapsoba, e deu ordem de expulsão ao defesa do Rio Ave. Mas após uma longa espera pela indicação do VAR, o árbitro decidiu consultar as imagens e reverter o que havia decidido, assinalando um fora de jogo a Tapsoba. Uma decisão que demorou mais de sete minutos.

Veja o lance:

O Rio Ave acabou por vencer (2-1) o encontro e subir provisoriamente ao quinto lugar da Liga, graças aos golos de Diego Lopes e Matheus Reis. Os vimaranenses reduziram por Tapsoba.