Penáltis insólitos na Nigéria foram protesto contra atuação do árbitro

A caricata decisão, nas grandes penalidades, da Taça estadual de Ogun, prova que dá acesso à Taça da Nigéria, vai ser alvo de uma investigação por parte da Federação Nigeriana de Futebol, para averiguar a atuação dos jogadores do Remo Stars.

O vídeo que mostra um futebolista do Remo Stars a atirar um penálti para a bandeirola de canto, na sequência de uma grande penalidade convertida pelo Ijebu United em que o guarda-redes adversário não esboçou uma tentativa de defesa, rapidamente virou sensação nas redes sociais, com vários adeptos a clamarem "viciação de resultado" nas caixas de comentários.

Como seria de esperar, a Federação Nigeriana de Futebol decidiu abrir uma investigação ao caso, com o secretário-geral daquela entidade, Mohammed Sanusi, a classificá-lo como "embaraçoso".

À 'ESPN', fonte do Remo Stars explicou que tudo não terá passado de um protesto pela atuação da equipa de arbitragem durante o encontro com o Ijebu United, que após o 0-0 no final do tempo regulamentar, venceu a final da Taça de Ogun por 3-0, na decisão por penáltis.

"Estamos constantemente a ser mal tratados pela federação. Na final, o árbitro tomou algumas más decisões, entre as quais não assinalar um penálti claro a nosso favor. Quando ele deu apenas um minuto de tempo de compensação foi a gota final. Nem queríamos disputar os penáltis, mas disseram-nos que se não o fizéssemos seríamos desclassificados. Então, decidimos jogar, mas isso não quer dizer que tivéssemos que marcar", referiu fonte do Remo Stars.

Mais a frio, a mesma fonte admite que, "olhando para trás, percebemos que essa opção foi um erro", uma vez que, pelas imagens que foram divulgadas, a situação "parece pior do que a decisão inicial, que era a de não disputar os penáltis".

Até que a federação nigeriana se pronuncie sobre o caso, os dois finalistas da Taça estadual de Ogun, Ijebu United e Remo Stars, apuraram-se para a Taça da Nigéria.

Poucos dias após a polémica final, o Remo ​​​​​​​Stars carimbou o apuramento para a Taça das Confederações de África, o equivalente à Liga Europa no nosso continente.