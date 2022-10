Penáltis salvam águia na noite de um Caldas gigante

Rui Farinha Hoje às 00:02 Facebook

Musa abriu o marcador, mas Barreiras empatou. Após um nulo no prolongamento, a equipa da Liga 3 fraquejou e João Mário decidiu nas grandes penalidades.

As águias precisaram do desempate por grandes penalidades para passar à quarta eliminatória da Taça de Portugal, depois de empatar (1-1) com o Caldas, ao fim de 120 minutos. Uma maratona de futebol merecida pela equipa de José Vala e que castigou os encarnados, muito macios e perdulários no ataque. Nos penáltis, Diogo Clemente falhou para o Caldas e coube a João Mário concretizar, com mestria, o último castigo máximo.

Apesar da derrota, a equipa da Liga 3 surpreendeu. Na primeira parte, foi, com justiça, a mais equilibrada e teve a melhor oportunidade, mas o remate de João Silva foi devolvido pelo poste. Já no segundo período, os encarnados tiveram ascendência natural, foram mais equipa mas pagaram caro na ineficácia. O golo de Musa, após um excelente slalom no arranque do segundo período, foi curto para tantas oportunidades dos encarnados e um erro de António Silva, o segundo consecutivo após o penálti escusado frente ao PSG, seria aproveitado por Gonçalo Barreiras para o Caldas regressar ao jogo. Muito mérito da equipa de José Vala, extremamente competitiva e que teve no guarda-redes Wilson o seu melhor elemento. Incontáveis as defesas que mantiveram vivo o sonho.