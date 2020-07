"Pensamos no título desde o primeiro dia", diz Sérgio Conceição

Nuno Amaral Hoje às 13:54 Facebook

Treinador do F. C. Porto insiste que o campeonato não está ganho e que o mais importante é vencer em Tondela.

Sérgio Conceição compreende que se diga que a equipa portista está perto de se sagrar campeã nacional, em função dos seis pontos de vantagem sobre o Benfica a quatro jornadas do fim, mas para já só quer conquistar mais uma vitória na deslocação a Tondela.

"Não sou hipócrita. Pensamos no título desde o primeiro dia em que entrámos aqui. Quem não luta por esse objetivo nesta casa, não está bem. É para isso que trabalhamos, mas a nossa preocupação é o jogo difícil que vamos ter amanhã [quinta-feira] e a responsabilidade é a mesma. Temos de ganhar os nossos jogos. Tudo o que se fala para além disso, não serve", disse o técnico portista, após o treino desta quarta-feira, no Olival.

"Ainda não somos campeões de nada. Seremos campeões se ganharmos os próximos dois jogos. Aí sim, matematicamente ficará resolvido, mas temos de pensar num jogo de cada vez, caso contrário arriscamo-nos a não conseguir bons resultados", acrescentou.

Satisfeito com a forma como o plantel portista está a lidar com o facto de poder chegar ao título, Conceição elogiou a "união" que se verifica dentro do grupo e "ligação forte" entre os jogadores mais jovens e os mais experientes.