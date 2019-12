Hoje às 14:36 Facebook

Na antevisão do jogo desta segunda-feira com o Paços de Ferreira, o treinador do F. C. Porto e uma jornalista que estava na conferência de imprensa protagonizaram o momento caricato.

Depois de ter respondido a uma questão de uma repórter da SIC, à qual parece não ter achado piada, Sérgio Conceição perguntou-lhe se lhe estava a dar música. A jornalista respondeu que não, mas que sabia cantar, e o treinador do F. C. Porto desafiou-a então a entoar qualquer coisa. "Eu gosto de fado, é difícil? Só uma notazinha, vá lá", lançou, bem-disposto.

A repórter prometeu que cantaria no final da conferência de imprensa e Conceição não se esqueceu, chamando-a nessa altura ao local onde estava a falar para o tal momento musical, que esteve mesmo em vias de acontecer. Os diretos das televisões impediram-no, antes de treinador e repórter saírem para o exterior da sala, para a continuação da conversa, mas sem que se ouvisse música.

Veja o momento abaixo a partir do minuto seis: