Pep e Klopp a ver quem estica ainda mais a corda

Luta titânica entre o Manchester City e o Liverpool pelo domínio da Premier League tem amanhã o ponto mais alto.

Na primeira temporada com Jurgen Klopp ao comando, o Liverpool acabou a Premier League no oitavo lugar. Um ano depois, em 2016/17, Pep Guardiola não foi além de um terceiro lugar na época de estreia no Manchester City, à frente dos "reds". A propalada competitividade da Premier League fazia-se sentir e adivinhavam-se futuros complicados para dois dos melhores treinadores do Mundo. Cinco anos depois, contudo, Pep e Klopp dominam a liga inglesa a bel-prazer. Batem recordes, conquistam títulos e deixam a concorrência sem possibilidades de sequer sonhar com o primeiro lugar. O alemão resumiu tudo numa frase lapidar: "Temo-nos levado mutuamente até níveis insanos".

Em 2017/18, o Manchester City foi o primeiro, e até agora único, campeão inglês com 100 pontos; no ano seguinte, acabou com 98 pontos, mais um do que o Liverpool, e revalidou o título; os "reds" pagaram na mesma moeda em 2019/20 e foram campeões com 99 pontos. Na época passada, voltaram a prevalecer os "cityzens" e, sem qualquer espécie de espanto, voltam a ser eles a centrar todas as atenções na luta pelo trono da Premier League, outra vez numa luta taco a taco e sem margem de erro. Depois de dar os primeiros passos na Bundesliga, a rivalidade, muito saudável, diga-se, entre Guardiola e Klop atingiu os píncaros em Inglaterra e amanhã conhecerá aquele que muitos consideram o ponto mais alto.