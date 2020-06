Pep Guardiola condena comportamentos racistas

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 14:23 Facebook

Após a vitória do Manchester City sobre o Arsenal, Pep Guardiola mostrou o seu desagrado com todo o tratamento racista que as pessoas negras foram vítimas ao longo dos anos.

"Envergonha-me tudo o que as pessoas brancas fizeram aos negros durante 400 anos", referiu o treinador espanhol.

A Liga inglesa teve a iniciativa de substituir os nomes dos jogadores nas camisolas pela inscrição "Black Lives Matter" (Vidas negras importam) em todos os jogos da competição até ao final da temporada.

"Todas estas iniciativas que temos promovido têm que ser acompanhadas com ações. Isto não se vai resolver em dias, mas tudo o que pudermos fazer para consciencializar que esta situação não é aceitável será positivo", disse Guardiola.

Já esta temporada, Antonio Rüdiger e Fred, jogadores do Chelsea e Manchester United, respetivamente, foram alvo de insultos racistas provenientes das bancadas. A iniciativa da Premier League pretende consciencializar e alertar para um problema recorrente e que é inaceitável, dentro e fora de campo.