Pep Guardiola enaltece papel de Bernardo Silva no Manchester City

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, voltou, esta quarta-feira, a elogiar o futebolista português Bernardo Silva, considerando-o um "jogador-chave" na equipa, e admitiu que nada mudou relativamente a uma eventual renovação de contrato do médio ofensivo.

"É um jogador-chave, muito, muito importante, dentro e fora do relvado. Conseguimos sempre ter uma conversa interessante com ele e aprendemos sempre algo com a benevolência que demonstra, além da visão que tem da equipa ou mesmo da Premier League", disse o técnico.

Guardiola, que falava em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chelsea, para a Premier League, na quinta-feira, congratulou-se por ter à disposição o internacional luso.

"É um jogador incrível, sempre muito fiável contra adversários muito fortes e em jogos importantes. Nos jogos decisivos, ele aparece sempre", salientou.

Contudo, foi perentório quanto à continuidade de Bernardo Silva no Manchester City após o final da temporada: "Nada mudou relativamente ao futuro dele. A decisão será dele".

O internacional português, de 28 anos, está a cumprir a sexta temporada nos 'citizens', com os quais tem contrato até junho de 2025, mas, esta semana, em entrevista ao jornal Record, mostrou-se disponível para abraçar outro projeto e revelou que no final da temporada vai falar com os dirigentes do campeão inglês.