Pep Guardiola: "Na segunda parte, fomos brilhantes e corajosos"

No rescaldo da derrota diante do Chelsea, na final da Liga dos Campeões, o treinador do Manchester City considerou que os "citizens" fizeram uma "época brilhante".

"Escolhi os jogadores que me pareceram melhores, e eles foram excecionais. Foi um jogo equilibrado e tivemos várias chances para marcar. Faltou-nos alguma inspiração e qualidade para marcar. Esta foi uma época longa e foi pena não termos ganho esta final, mas tentámos tudo. Agora, é trabalhar para regressar mais vezes", começou por dizer Guardiola, destacando a época feita pelos jogadores.

"Para já não estou a pensar na próxima temporada. Estamos tristes. Parabéns ao Chelsea. Temos de apreender, para voltar mais fortes no futuro. Mas os jogadores deram tudo. Infelizmente, desta vez não foi possível vencer. Foi uma época excecional esta que tivemos e terminou aqui. É uma honra estar na final da Liga dos Campeões. Na segunda parte, fomos brilhantes e corajosos. Mas eles defendem tão bem e são tão rápidos no contra-ataque... Voltaremos um dia, talvez. Agora, é ir descansar algumas semanas para voltar mais fortes", concluiu.

O Chelsea venceu (1-0) o Manchester City, este sábado, no Estádio do Dragão, e conquistou a Liga dos Campeões pela segunda vez. Kai Havertz marcou o único golo do jogo, marcado pelas lesões de Thiago Silva e Kevin De Bruyne.