Pep Guardiola: "Parece que já nos condenaram"

O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, lamentou que o bicampeão inglês pareça já ter sido condenado por infrações ao regulamento financeiro da Premier League, ainda antes de se poder defender das acusações.

"Temos a sorte de viver num país em que se é inocente até prova em contrário. Mas parece que já nos condenaram. Temos bons advogados e vamos defender a nossa posição. Veremos o que decide um juiz e a Premier League", disse o técnico espanhol, em conferência de imprensa.

Na segunda-feira, a Premier League anunciou que o Manchester City teria de responder perante uma comissão independente daquele organismo por numerosas violações do regulamento financeiro durante o período compreendido entre 2009 e 2018.

Entre as alegadas infrações estão falhas no fornecimento detalhado de informação financeira obrigatória, como remunerações de jogadores e elementos da equipa técnica, liderada por Pep Guardiola, além de outras relacionadas com o cumprimento das regras de fair-play financeiro.

Guardiola deixou ainda um aviso aos outros clubes da Premier League. "Estes 19 clubes abriram um precedente. O que eles nos fizeram, tenham cuidado com isso. Tenham cuidado no futuro. Muitos clubes podem fazer sugestões e há muitos clubes que podem ser acusados, como nós já fomos", lembrou o catalão.