Pepa a caminho do Brasil para orientar o Cruzeiro

A hipótese é avançada pela "ESPN Brasil", que fala mesmo em contactos exploratórios entre as duas partes. Pepa deve partir em breve para Belo Horizonte para assumir o comando do Cruzeiro, que regressa esta época à Série A brasileira.

Poucos meses após ter deixado os sauditas do Al-Tai, Pepa deve mudar-se para o Brasil para comandar o Cruzeiro, que subiu na época passada ao Brasileirão.

A possibilidade foi avançada pela Imprensa local e a oficialização do acordo estará para breve.

Será a segunda experiência no estrangeiro para Pepa, depois da curta passagem pela Liga da Arábia Saudita, onde comandou o Al-Tai em 16 jogos.

Em Portugal, o técnico, de 42 anos, orientou a Sanjoanense, nos distritais de Aveiro e no Campeonato de Portugal, o Feirense, na Liga 2, o Moreirense, o Tondela, o Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães, estes últimos na Liga.

Pepa substitui no banco do Cruzeiro o uruguaio Paulo Pezzolano, que apresentou a demissão da "Raposa", presidida pelo antigo internacional brasileiro Ronaldo Nazário, na sequência da eliminação no Campeonato Mineiro, às mãos do América.

De recordar que o treinador, de 39 anos, conduziu o Cruzeiro de volta à Série A do Brasil, na última temporada.