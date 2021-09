Pepa: "A primeira parte foi muito má"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Vitória de Guimarães admitiu que a equipa vimaranense cometeu muitos erros diante do Benfica, principalmente na primeira parte.

"O jogo fica marcado pela primeira parte. Estranhamente, na primeira parte aconteceu não sermos iguais a nós próprios. Não nos mostrámos ao jogo e as linhas de passe desaparecem. Cometemos erros gritantes. Mas o que fica deste jogo é a capacidade de reagir. Eu sei que é duro perder como perdemos, ir para o intervalo a perder por 2-0, mas depois fizemos tudo. Tivemos qualidade, personalidade. E foi ingrato, estávamos por cima e sofremos o 3-0. O que me surpreendeu foi a primeira parte. A primeira parte foi muito má. Temos de olhar e perceber porque não fomos iguais a nós próprios. Isso paga-se muito caro. Temos de minimizar alguns erros que ficaram para trás", disse Pepa.

O Benfica venceu (3-1), este sábado, em Guimarães, o Vitória na sétima jornada da Liga. Yaremchuk bisou e João Mário e Bruno Duarte também marcaram.

Com este resultado, o clube encarnado, que soma sete vitórias em outros tantos jogos, lidera o campeonato com 21 pontos, mais quatro do que F. C. Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães segue no 10.º posto, com sete pontos.