Pepa: "Ainda não fui e já estou cheio de saudades"

De partida para a Arábia Saudita, onde se prepara para treinar o Al-Tai, Pepa abordou o período passado no Vitória de Guimarães: a saída, o que fica da experiência e a opinião sobre André Almeida, jogador que tem sido ligado a um forte interesse do F. C. Porto.

Relativamente ao período em que esteve na Liga, ao serviço de Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira e depois V. Guimarães, entre 2016 e 2022, Pepa revela que sai "com orgulho" do percurso realizado, salientando que o regresso está na mira para o futuro. "Sou muito novo, mas saio com muito orgulho. São quase 200 jogos na Liga, com saber estar, com respeito por todos os agentes do futebol. Não estava à espera disto. Saio com essa nostalgia e esses agradecimentos a todos os presidentes, jogadores, árbitros, adeptos que tive. Ainda não fui e já estou cheio de saudades, mas é um até já", começa por explicar Pepa.

Relativamente à saída do V. Guimarães, a poucos dias do primeiro jogo oficial, o técnico, de 41 anos, afirma que tudo se deveu a "diferentes formas de tentar defender o clube", culminando numa troca de argumentos que ditou a saída do comando dos vitorianos. Ainda assim Pepa afirma que "preferia que tivesse acontecido de outra forma".

"Se me perguntar se gostava de sair de outra forma, claro que idealizava outro tipo de saída, com troféus, uma final, algo assim grandioso. Conseguimos o apuramento para as competições europeias e estou a torcer para que consigam entrar na fase de grupos. Não sou de grandes mágoas. Foi um episódio, de certeza comigo e com o presidente a querermos defender o melhor para o clube. Tenho a certeza. De formas diferentes. Queríamos o melhor para o clube. Gostava que tivesse sido de outra forma, mas é o que é", disse.

Entretanto o V. Guimarães triunfou no encontro referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência da Europa, algo que deixou Pepa satisfeito. Um dos destaques da partida foi o jovem André Almeida, que tem sido associado a um forte interesse por parte do F. C. Porto. "É um miúdo fantástico. Humilde, trabalhador, com muita qualidade. É mais um jogador, mais um jovem produto da formação do Vitória que só pode encher de orgulho os adeptos", concluiu o treinador.