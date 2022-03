Pepa ainda não sabe se poderá estar no banco

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 19:27 Facebook

SAD vitoriana aguarda resposta ao pedido de despenalização, depois do treinador ter sido expulso com o Sporting

A administração solicitou a despenalização de Pepa, expulso na partida com o Sporting, mas os dirigentes ainda aguardam pela resposta do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. A presença no banco de suplentes, em Moreira de Cónegos, no próximo domingo (18h00, Sport TV1), no dérbi concelhio, ainda é uma incógnita.

A tempo do duelo de vizinhos chegará o central ganês Mumin, que esteve ao serviço da sua seleção. O defesa será o parceiro de Borevkovic, dado que Jorge Fernandes tem um jogo de castigo para cumprir.