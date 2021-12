Pepa aposta em manter boa onda do Vitória

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 15:40 Facebook

O treinador dos minhotos foi objetivo no lançamento do jogo com o Tondela, este sábado (18 horas), no Estádio D. Afonso Henriques, referente à 14ª jornada da Liga. Moralizado pelo triunfo em Paços de Ferreira, fruto de uma segunda parte animadora e de qualidade, o técnico está, porém, consciente da organização dos tondelenses.

"O nosso objetivo é vencer sempre, seja contra quem for e seja onde for. Num jogo fica muito mais visível a questão dos golos e das oportunidades criadas, mas em Paços de Ferreira tivemos uma entrada forte, jogámos muito no meio-campo do Paços. Nem tudo foi mau na primeira parte, pelo contrário. A segunda parte foi mais avassaladora, concordo", começou por dizer Pepa.

"Já está para trás. Agora, o nosso foco é dar continuidade à conquista dos três pontos. Vamos encontrar uma equipa muito organizada, que manteve o treinador da época passada, com os processos muito bem definidos, que sabe muito o que faz dentro de campo. É uma equipa que também sabe e gosta de ter bola. Queremos dar continuidade aos bons resultados, para ganhar consistência", acrescentou.

O Tondela irá apresentar-se na Cidade-Berço, após ter sido afetado, nas últimas semanas, por um surto de covid-19. Pepa não considera que o adversário se apresentará fragilizado e justificou a opinião. "Estamos em 2021, se fosse há 20 anos notava-se, agora não é o caso. São coisas difíceis, mas ao mesmo tempo fáceis de ultrapassar com as muitas formas de trabalhar que há hoje em dia. Temos de saber lidar com isso, porque pode calhar a qualquer equipa. Não vejo limitação por parte do Tondela, pelo contrário, vejo uma equipa que se vai agarrar à sua qualidade para procurar um bom resultado, até porque tem sido feliz nesta casa. Não vejo nada de facilitismo para o nosso lado", explicou.

E deixou um alerta ao seu coletivo. "O nosso alento é no dia-a-dia. Se estivermos a olhar para o calendário, estamos a cometer erros muito grandes. Olhamos para o Tondela, para a preparação do jogo seguinte. Queremos ganhar sempre, colocar o clube onde merece e deve estar, mas não podemos olhar para a frente. Todas as equipas são competitivas, é muito difícil ganhar na Liga. Por isso, temos de nos agarrar ao melhor Vitória", avisou.