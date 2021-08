Pepa: "As casas são construídas de baixo para cima"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

O treinador do Vitória de Guimarães destacou, este domingo, a paixão dos adeptos vimaranenses e admitiu que o Vitória "meteu-se a jeito" em alguns momentos do jogo.

"Num ambiente fantástico, os nossos adeptos foram incríveis. Estavam 500, mas se houvesse mais, mais vinham. É arrepiante a paixão que têm. No aquecimento, ver os jogadores a olhar para cima e os adeptos a puxar... Quanto ao jogo, sinto que nos faltou agredir mais, porque pecámos pelo volume ofensivo que temos tido e pelas características. Devíamos ter explorado mais a profundidade. Perdemos bolas a tentar sair limpo e nem sempre dá. Queríamos ter mais volume ofensivo, mas fomos uma equipa muito adulta", começou por dizer Pepa, considerando que a equipa vimaranemse "se meteu a jeito".

"Não foi nervos, faltou capacidade de perceber o momento. Nem sempre conseguimos sair apoiado, há situações que pedem ataques na profundidade. Aí não fomos tão inteligentes. Procurámos sair curto e perdemos algumas bolas. Pusemo-nos algo a jeito. As casas são construídas de baixo para cima. Temos tido a capacidade de manter a baliza a zero. Tendo a baliza zero estamos mais perto de ganhar", concluiu.

Sporting de Braga e Vitória de Guimarães empatam (0-0), este domingo, em jogo da quarta jornada da Liga, disputado no Estádio Municipal de Braga. O embate entre os rivais minhotos deixou os bracarenses no sexto lugar, com os mesmos sete pontos do Boavista, enquanto os vimaranenses continuam em nono, com cinco.