Pepa categórico na abordagem ao dérbi: "Temos de deixar tudo em campo"

Treinador dos vitorianos conta com o apoio da massa adepta para levar de vencida o rival.

O dérbi com o Sp. Braga é especial e Pepa conta com o apoio da massa adepta para levar de vencida o rival. "É um dérbi apaixonante. Temos sido fortíssimos em nossa casa e esperamos um apoio muito forte do primeiro ao último minuto. Temos de ser iguais a nós próprios. Não vale a pena dizer que é apenas mais um jogo, é um jogo especial e queremos vencer. Estamos prontos e ansiosos que chegue o jogo", assumiu. "É um jogo especial para todos nós, para a cidade e para os adeptos. Se estivermos juntos, unidos e tivermos atitude competitiva, vamos fazer um grande jogo. Temos de deixar tudo em campo", acrescentou.



A irregularidade nos resultados e nas exibições tem causado desagrado. O treinador foi objetivo. "Tem faltado atitude competitiva e tem sido recorrente. Sou o primeiro a compreender um erro individual, um mau passe ou um golo falhado debaixo da baliza. Mas nunca podemos baixar os braços", disse, recordando com agrado a atitude competitiva que o coletivo teve na receção ao Belenenses SAD, terminando o jogo com nove jogadores, e o empate a três golos com o Benfica para a Taça da Liga.



O responsável técnico não fez drama pelas saídas no mercado de janeiro, mas reconheceu a importância que o trio desempenhava no clube. "Perdemos três jogadores influentes, como o André, que era capitão, o Sacko, que transmitia energia positiva no balneário e no jogo, e ainda o Marcus que é um talento fora de série", enumerou.

Relativamente às entradas de Bruno Gaspar e Geny Catamo, Pepa foi objetivo. "O Bruno ainda não está preparado e ainda vamos ter um bom tempo para termos o Bruno a 100%. As características dele, a personalidade e o conhecimento do clube levam-me a crer que nos vai ajudar muito. O Geny tem talento, qualidade. Estamos cá para o ajudar a potenciar nesta segunda volta em que queremos fazer mais e melhor".