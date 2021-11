Pepa chama goleador da Liga Revelação aos treinos do V. Guimarães

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 17:21 Facebook

Iuri Tavares tem brilhado na equipa secundária dos vitorianos e esta terça-feira teve a oportunidade de se mostrar ao treinador da equipa principal.

O avançado Iuri Tavares, de 20 anos, melhor marcador da Liga Revelação na presente temporada, com oito golos, foi a principal novidade no treino do Vitória de Guimarães, tendo em vista a visita ao Moreirense, no próximo domingo (16.45), referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal.

Com Óscar Estupiñan lesionado e Herculano Nabian ao serviço da seleção de sub-19, Pepa recrutou o jovem goleador, formado no Benfica, para os trabalhos da equipa principal.

André Amaro, Hélder Sá e Gui, após contributo dado aos sub-20 de Portugal, já integraram os treinos do coletivo, que contou ainda com a presença dos jovens Maga, Tounkara e Pedro Soares.