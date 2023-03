Pepa chegou ao Brasil para um "desafio enorme" no Cruzeiro

JN Hoje às 22:13 Facebook

Treinador português já está em Belo Horizonte e mostra ambição no novo projeto.

À chegada, Pepa disse-se cheio de vontade de começar a trabalhar no Cruzeiro, que definiu como um "clube histórico" do futebol brasileiro. "É um desafio enorme, mas venho cheio de vontade. Estou cansado da viagem, mas com muita ambição. É uma sensação incrível", disse o técnico, que iniciou a época ao comando de um clube saudita.

"O Cruzeiro é um clube campeão, com uma torcida que dispensa apresentações e que estou ansioso para conhecer, para sentir a vibração. O clube tem uma estrutura com a qual me identifico e um plantel que tem a minha inteira confiança. Estou ansioso para começar", acrescentou.

O contacto com Ronaldo "Fenómeno", um dos donos do clube de Minas Gerais, também é motivo de satisfação. "É um ídolo quando eu era criança, portanto é especial, como todos sabem", disse, referindo-se a outros jogadores históricos do Cruzeiro, como "Luisão, Alex, Dirceu e Tostão".