Pepa confiante num bom resultado para o jogo com o Púskas Akadémia

Partida com a equipa húngara, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League, está agendada para o próximo dia 21 de julho.

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, abordou com extrema confiança o primeiro jogo oficial da temporada, agendado para o próximo dia 21 de julho, em casa, diante os húngaros do Púskas Akadémia, referente à primeira mão da segunda pré-eliminatória da Conference League. "O nome toda a gente conhece, porque foi um grande jogador a nível mundial. O clube muitas poucas pessoas conhecem, mas nós conhecemos bem. É um clube que tem andado pelas competições europeias e que não foi campeão por uma curta diferença de pontos. É um clube que na Hungria está a crescer e que tem internacionais húngaros. Calhou-nos uma equipa forte e temos de entrar muito fortes. Tem de ser o melhor Vitória já nesse dia", assumiu, após um treino aberto aos sócios e que chamou muita gente às bancadas da academia minhota.

"Não é a primeira vez, nem será a última. Mas é sempre especial e arrepiante. Para quem chega e com um plantel jovem, sentir este tipo de calor humano é especial. É um clube ímpar. Não nos surpreende, mas é arrepiante", admitiu.

Ainda com um grupo de trabalho numeroso e que irá sofrer alterações, o treinador dá conta do desejo de acrescentar experiência ao coletivo. "Temos situações que internamente estão identificadas e estamos a trabalhar nisso. Mas estamos no dia 2 e temos dois meses pela frente. Para além de saídas que ainda poderão acontecer e entradas que vamos ter de ter, queremos acrescentar qualidade e experiência ao grupo de trabalho que é muito jovem".

Rochinha, Bruno Duarte e Gonçalo Nogueira, em gestão de esforço, não trabalharam no relvado. Tomás Handel recupera de operação, mas marcou presença no relvado. O internacional sub-21, juntamente com Rochinha, mereceram muitos aplausos da massa adepta.