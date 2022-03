Pepa considera castigo "injustiça tremenda" que espera ver "corrigida"

Treinador do Vitória de Guimarães foi suspenso por um jogo, após ter sido expulso na partida com o Sporting, mas não esconde revolta, pois acha que não fez nada merecedor do cartão vermelho.

A expulsão no jogo com o Sporting levou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a aplicar um jogo de castigo a Pepa. O treinador do Vitória de Guimarães não se conforma com a decisão e espera que a mesma seja revertida. "Ser expulso por aquilo que fiz, sinto-me revoltado. Estou indignado com o que aconteceu. Não estou aqui a criticar o Fábio Veríssimo, mas ser expulso por me deslocar dez a quinze metros e por protestar uma falta, que não devia, por favor", adiantou, na conversa com os jornalistas, no final do treino desta quinta-feira de manhã, aberto ao público.

E prosseguiu: "Senti-me injustiçado em campo, mas tinha esperança que quem decide e toma decisões ia perceber que não houve motivos. E ainda levo um jogo de castigo? Foi de uma injustiça tremenda e espero que seja corrigido. Sou uma pessoa educada e tenho paixão pelo jogo. Mas não me vão catalogar como pessoa arruaceira ou mal-educada. Não posso ser bode expiatório ou exemplo para quem quer que seja".