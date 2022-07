Pepa diz estar de "consciência tranquila"

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 22:45 Facebook

Treinador usou as redes sociais para se despedir dos adeptos e sócios do Vitória de Guimarães.

Despedido do comando técnico do Vitória de Guimarães, Pepa utilizou as redes sociais para se dirigir aos adeptos do clube minhoto. E, nas primeiras palavras dirigidas à família vitoriana, relembrou o discurso que fez no primeiro dia que chegou a Guimarães. "Quem me conhece de perto, sabe que sempre foi um objetivo de carreira vestir a camisola do Rei e defender o castelo. No meu primeiro dia afirmei que o Vitória queria muito o Pepa, mas o Pepa também queria muito o Vitória. Desejei muito estar aqui e encarnei desde o início o espírito vitoriano. O espírito de uma cidade e de uns adeptos que amam o seu clube e dizem presente nos momentos mais difíceis", começou por escrever.

"Estou de consciência tranquila: tudo fiz para defender os interesses do Vitória e do grupo de trabalho. Só posso estar grato por me terem dado a oportunidade de aqui ter estado. Não menos importante, agradeço aos meus jogadores. Aos que entraram, aos que saíram, aos que jogaram mais, aos que jogaram menos, aos tantos e tantos meninos que lançámos e que têm um grande futuro pela frente. Vou torcer por cada um de vocês", prometeu.

Em nota final, Pepa faz votos para que o Vitória consiga atingir os patamares desejados. "Em ano de centenário, e após o regresso à Europa, o que mais desejo é que o Vitória possa estar à altura dos seus desígnios. Este clube foi, é e será eternamente um gigante do futebol português. Orgulhosamente posso dizer que foi um prazer fazer parte desta história. Porque, de facto, o Vitória está na história da minha vida", concluiu.