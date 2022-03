Pepa: "É injusto, não posso ser bode expiatório"

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Pepa, treinador do Vitória de Guimarães, mostrou-se esta quinta-feira revoltado e espera que castigo seja revertido.

O treinador do Vitória foi suspenso por um jogo, após ter sido expulso na última partida com o Sporting, mas o técnico dos minhotos não concorda com a decisão e revelou o profundo desagrado.

"Ser expulso por aquilo que fiz, sinto-me revoltado. Estou indignado com o que aconteceu. Não estou aqui a criticar o Fábio Veríssimo, mas ser expulso por me deslocar dez a quinze metros e por protestar uma falta, que não devia, por favor", assumiu, no final do treino aberto ao público.