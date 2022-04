Pepa falha jogo em Moreira de Cónegos

Recurso apresentado pela direção vitoriana foi considerado improcedente. Adjunto Hugo Silva liderará a equipa frente ao Moreirense.

Pepa, treinador do V. Guimarães, não vai estar no banco de suplentes no dérbi concelhio com o Moreirense, no próximo domingo (18 horas), referente à 28º jornada da Liga.

O responsável técnico foi expulso na última jornada, diante o Sporting, mas o recurso apresentado pelos responsáveis minhotos para a despenalização do treinador foi considerado "improcedente" por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O adjunto Samuel Correia e o preparador físico Pedro Oliveira também foram punidos com um jogo de suspensão. No estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, a liderança da equipa ficará ao cargo de Hugo Silva.

O jogo com o Sporting, do passado dia 19 de março, no D. Afonso Henriques, ficou marcado pela carga policial aos adeptos vitorianos, levando à interrupção da partida em seis minutos.

Na passada quinta-feira, a nova direção vitoriana reuniu com o Comando Distrital da PSP de Braga para se apresentar e para debater a carga policial verificada. Em defesa dos seus adeptos, os responsáveis apelaram a uma maior prudência nas ações da PSP, com o objetivo de salvaguardar sempre o espetáculo desportivo e a segurança da sua massa associativa.

A reunião, que tinha como objetivo estreitar relações, foi considerada positiva, ficando a convicção que as duas instituições irão trabalhar de forma mais colaborativa no futuro.