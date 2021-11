Pepa: "Fica um amargo de boca pela expulsão"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar da derrota diante do F. C. Porto, o treinador do Vitória de Guimarães elogiou a exibição dos atletas e destacou ainda a qualidade da equipa azul e branca.

"Estou satisfeito, mas não pelo resultado. Tenho que realçar a personalidade e inteligência. Foi normal a entrada forte do F. C. Porto, nos primeiros 10/15 minutos, sabíamos que isso podia acontecer, perdemos algumas bolas a tentar sair curto, mas sabíamos exatamente onde o F. C. Porto agredia. Tenho que realçar a grande qualidade que tivemos até à expulsão, uma equipa personalizada, com caráter, muito inteligente, com sete jogadores abaixo dos 23 anos, é sinónimo que há futuro e há presente. E é bom ver isso num palco destes, contra um F. C. Porto fortíssimo. Nada a apontar à expulsão, foi um erro nosso, mas a partir daí ficou muito mais difícil", começou por dizer Pepa, deixando ainda uma mensagem aos adeptos.

"Os adeptos do Vitória certamente estão frustrados, chateados. Queríamos continuar a disputar o jogo, que estava a ser intenso, bonito, com oportunidades para um lado e para o outro, bem disputado. Já disse e volto a dizer que, na minha opinião, é o melhor F. C. Porto dos últimos quatro ou cinco anos, desde que o Sérgio está aqui. Está uma equipa muito competente e só um Vitória também muito competente poderia discutir o jogo olhos nos olhos. Fica um amargo de boca pela expulsão e por não termos podido continuar a jogar o jogo pelo jogo. E sentimos isso quando aguentámos o resultado mas falhámos na transição ofensiva com más decisões", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Vitória de Guimarães, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 12.ª jornada da Liga. Edwards, de grande penalidade, inaugurou o marcador mas Luis Díaz e Evanilson selaram a reviravolta dos azuis e brancos. Ainda invicto no campeonato, o F. C. Porto somou a sétima vitória consecutiva na Liga e passou a somar 32 pontos, os mesmos do Sporting, e mais um do que o Benfica. Já o Vitória de Guimarães mantém o sétimo posto, com 16.