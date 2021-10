Pepa: "Fica um sabor amargo de não termos feito um golo"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 00:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Vitória de Guimarães considerou que os vimaranenses entraram bem no jogo diante do Sporting e lamentou não terem conseguido lutar mais pelo resultado.

"Tivemos uma entrada boa, com bola, personalidade e a chegar com critério ao último terço. Depois desses 15 minutos tivemos dificuldades, quando a equipa não tem bola, sente-se. Estávamos a colocar os nossos médios a jogar de costas, tínhamos de eliminar aquela pressão de três e não estávamos a conseguir. Ganhar e perder bola tira discernimento e confiança. Depois, veio o golo e o Sporting assumiu o controlo. Na segunda parte, fomos novamente nós. Fomos iguais a nós próprios, tivemos oportunidades de golo, tivemos bola. Foi um jogo muito bom das duas equipas", começou por dizer Pepa, lamentado a falta de golos dos vimaranenses mas sublinhando que fizeram um jogo "muito competente".

"Jogada do golo do Coates? É mérito. Sabíamos, tentámos anular. A partir do momento em que há um desvio no primeiro poste, fica mais difícil anular. O Paulinho desviou e foi uma infelicidade. Foi um jogo muito intenso, com qualidade e as duas equipas a procurar a vitória. Conseguimos dar energia à equipa e a resposta foi boa. A equipa reagiu bem, mas fica aqui o sabor amargo de não termos feito um golo para lutar pelo resultado. Fizemos um jogo à nossa imagem, muito competente", concluiu.

O Sporting venceu (1-0), este sábado, em Alvalade, o Vitória de Guimarães para a décima jornada da Liga. Coates voltou a ser decisivo. Com este resultado, os leões ascenderam ao segundo lugar, com os mesmos 26 pontos do líder F. C. Porto, que venceu, em casa, o Boavista por 4-1, e mais um do que o anterior comandante Benfica, que empatou (1-1) no reduto do Estoril Praia.