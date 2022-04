Pepa: "Invasão do adepto? Nunca tinha visto uma coisa destas"

O treinador do Vitória de Guimarães considerou que os vimaranenses fizeram uma boa segunda parte e abordou o episódio do adepto que invadiu o relvado já em período de compensação.

"Acima de tudo porque o F. C. Porto foi mais competente no último terço. Quero realçar a competência das duas equipas, num jogo forte, com o apoio dos adeptos, típico jogo grande. Nós até ficámos aquém daquilo que demos ao jogo. Merecíamos mais, mesmo com muitas contrariedades ao longo do jogo. Com uma pressão muito forte do F. C. Porto, sentimos algumas dificuldades no início, acalmámos e começamos a sair com critério. Na segunda parte, tivemos uma entrada fantástica, quase a roçar a perfeição. Quando estávamos por cima faltaram-nos mais oportunidades, porque em termos de estarmos a empurrar o F. C. Porto para trás estávamos a conseguir. Depois, surgiu o lance do penálti muito contra a corrente do jogo. Depois, em esforço, com o Estupiñan expulso, continuámos a carregar e a procura fazer o golo", começou por dizer Pepa, abordando ainda, já em conferência de imprensa, a invasão de um adepto.

"Nunca tinha visto uma coisa destas e a minha reação foi instinto. Entrei dentro de campo rápido para tentar separar, foi instinto. Não podemos confundir o apoio tremendo que tivemos, com os adeptos satisfeitos a reverem-se na equipa", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, em Guimarães, o Vitória na 29.ª jornada da Liga. Taremi marcou o único golo do jogo, o 57.º seguido dos azuis e brancos sem perderem no campeonato. Com este triunfo, a equipa azul e branca lidera com 79 pontos e repôs a vantagem de seis em relação ao Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães, que ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão de Estupiñan, é sexto classificado, com 39 pontos.