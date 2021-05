Pepa: "O Vitória tem de olhar para os lugares cimeiros e ambicionar títulos"

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:30 Facebook

Pepa foi oficializado, nesta tarde de sexta-feira, como treinador do Vitória para as próximas três temporadas. O jovem técnico, de 40 anos, revelou satisfação e ambição para a nova etapa na sua carreira.

"Mais do que de um sonho, era um objetivo que desejava há muito tempo. Este casamento para mim é perfeito. O Vitória quis muito o Pepa, mas o Pepa queria e quer muito o Vitória", assumiu Pepa.

As ambições desportivas também estão definidas. "Prometo uma equipa que todos os adeptos e cidade vão ter orgulho. Sou mais um para ajudar. A natureza e essência do clube exigem isso. O Vitória tem de olhar com naturalidade para os lugares cimeiros, tem de ambicionar títulos e lutar por eles. Isto vai ser um tribunal, onde vamos ser analisados e avaliados todos os dias", esclareceu.

O presidente Miguel Pinto Lisboa justificou a aposta. "É a pessoa certa para liderar o plantel que estamos a construir. Reconheço entusiasmo e competência para levar o Vitória para os patamares que desejamos. O Vitória quis muito o Pepa e o Pepa quis muito ser o treinador do Vitória. É o treinador que vai devolver a equipa aos grandes sucessos e que vai olhar para o futebol do Vitória como um todo", explicou o dirigente. "Vi nos olhos do Pepa um brilho único desde o primeiro dia quando se falou do Vitória e dos adeptos", concluiu.