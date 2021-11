Pepa partilha conhecimento com as equipas técnicas

Vítor Jorge Oliveira Ontem às 22:35 Facebook

Trocar ideias e análises técnico-tácticas e fomentar o espírito vitoriano foi o objetivo do encontro.

Pepa, treinador do Vitória, foi o principal orador da palestra que decorreu, nesta manhã de segunda-feira, no auditório do Estádio D. Afonso Henriques, e que reuniu as equipas técnicas de todos os conjuntos do Vitória, desde os sub-9 até à equipa principal. Uma iniciativa organizada pelo diretor técnico da formação, Carlos Campos, e que teve por base fomentar a partilha e a análise técnico-metodológica.

"É uma partilha, não é nenhuma aula, nenhuma lição. É uma partilha, onde a família do Vitória, neste caso a do futebol, porque também temos as modalidades e são muitas. Assim que recebi o convite, aceitei de imediato. Tenho de dar os parabéns pelo excelente trabalho que a formação tem feito. No topo da hierarquia está uma equipa técnica que está atenta, que tenta ter todos os cuidados para não queimar etapas", começou por dizer. "Há algo muito importante, independentemente do sistema de jogo, que é o ADN, a identidade do jogador do Vitória. Daí dar constantemente os parabéns à formação pela ajuda que nos dão com o perfil destes jogadores", acrescentou.

Carlos Campos justificou o debate entre as estruturas técnicas. "Temos normalmente reuniões técnicas periódicas, em que reunimos todos os treinadores para tentar sintonizar toda a gente com uma estrutura comum daquilo que é a nossa forma de ver o jogo e o treino. Desta vez, já com a época em curso, decidimos, em conjunto com a equipa técnica da equipa principal, que fossem eles a ministrar esta formação. São eles o expoente máximo a nível técnico dentro do Vitória", fundamentou. "Na verdade, as coisas têm corrido muito bem em termos de utilização de muitos jogadores que vieram da formação do Vitória e queremos aproveitar essa abertura que existe da parte do mister Pepa e da equipa técnica, para partilharem connosco aquilo que é a sua visão sobre o treino, sobre o jogo, para nos fazer crescer", assumiu.

Francisco Martins, treinador dos sub-10, saiu satisfeito da iniciativa. "Também temos ambição em evoluir na nossa carreira e subir ao futebol profissional. Ninguém melhor que o mister Pepa para nos falar, que é a voz da experiência de primeira Liga. Estando no Vitória, temos de ensinar e cultivar aquela missão de jogar no Vitória, o que é esta cidade, e o que o clube pretende do jogador", reconheceu.