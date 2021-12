Pepa projetou receção ao Boavista com metas bem definidas

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Pepa ficou privado de Quaresma, Edwards e Gui para o jogo de amanhã com o Boavista (19 horas), devido a Covid-19, mas, numa realidade que tem assolado o futebol nas últimas semanas, o treinador do Vitória de Guimarães foi objetivo: "Temos de saber lidar com esta situação com naturalidade".

"O infortúnio de uns, é a oportunidade de outros. Todos trabalham bem. É uma pena, mas é o que é. Sentimos a equipa preparada e isso é o mais importante", disse, na tarde desta terça-feira, na projeção ao jogo com o Boavista.



Relativamente ao embate, Pepa foi claro nas metas traçadas. "É um jogo com história e com rivalidade grande. Estamos ansiosos. Queremos voltar a conquistar os três pontos, a ter alegria contagiante, a sermos iguais a nós próprios e a jogar bem e com volume ofensivo", assumiu. Os axadrezados, agora liderados por Petit, estão identificados. "O Boavista é uma equipa que está a respirar confiança. É uma equipa mais objetiva e que consegue ter bola. É uma equipa coesa e compacta no processo defensivo", enumerou.



Nas próximas semanas, no arranque da Taça das Nações Africanas, o treinador ficará privado de três elementos. Pepa não faz drama. "É motivo de orgulho e satisfação, porque vão representar as suas seleções na competição mais importante de África. Saem valorizados. Internamente, temos soluções", adiantou.