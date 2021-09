Pepa quer "critério para agredir" um Benfica em grande forma

Bernardo Monteiro Hoje às 16:53 Facebook

Na antevisão ao jogo entre Vitória de Guimarães e Benfica (sábado, às 18 horas), Pepa afirmou que a equipa tem de ter muito "critério" nos vários momentos do jogo para conseguir causar problemas aos encarnados. O técnico dos vitorianos quer fazer com que a equipa volte a ganhar às águias, em casa, algo que não acontece desde a temporada 2011/12 (1-0).

"O Benfica está muito forte na reação à perda e no processo defensivo. É sinónimo que concede poucas oportunidades de golo. Tem 'vertigem' e consegue manter a posse de bola no meio-campo adversário, com várias dinâmicas. Temos de ser iguais a nós próprios. Temos de ter bola, critério e 'agredir' muito o Benfica", defende Pepa.

Apesar de considerar que os encarnados vivem o seu "melhor momento de forma", até pela liderança do campeonato, o técnico vimaranense não se dá como vencido por acreditar no trabalho que a equipa tem produzido nos últimos encontros. "Temos dado mais ao jogo do que o jogo nos tem dado a nós. Temos tido volume ofensivo e oportunidades claras, que não correspondem em termos de golos e de pontos àquilo que temos feito. Mas vamos defrontar uma equipa que dispensa apresentações, difícil, no seu melhor momento. Tem de haver um Vitória muito forte em todos os momentos do jogo para conseguir pontos", salientou.

Apesar de os resultados não serem ainda os pretendidos pelo treinador que chegou este ano ao D. Afonso Henriques, as exibições, especialmente no capítulo ofensivo, têm deixado bons indicadores. "Temos a tendência de olhar e bem para o resultado. O resultado é o 'sumo' da coisa. Mas até 'tirarmos o sumo', há um processo. O nosso processo tem sido bom. Quando estamos a jogar, sentimo-nos capazes de ganhar seja contra quem for", explicou.

O Benfica segue no topo da tabela, com mais quatro pontos do que os rivais, F. C. Porto e Sporting, enquanto o Vitória de Guimarães está na décima posição, com sete pontos.