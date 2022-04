Pepa valoriza registo do F.C.Porto mas sem preocupações

O treinador do Vitória, ao serviço do Paços de Ferreira, foi o último a ganhar ao F.C. Porto.

O registo de 56 jogos do F.C.Porto sem perder na Liga foi valorizado por Pepa, mas o treinador do Vitória de Guimarães, o último a ganhar aos dragões, na temporada passada, quando liderava o Paços de Ferreira, garante uma equipa focada e sem preocupações pelos números do adversário. "Não posso dizer que o registo nos passa ao lado, pois é um registo grande. Mas isto não é um mano a mano com o Sérgio Conceição. São outros tempos e vai ser um duelo entre duas equipas muito fortes e competentes. Não estamos preocupados com esse registo, mas sim em conquistar os três pontos. A nossa energia está direcionada para isso", disse.



Mesmo com algumas baixas, Pepa não faz drama com as ausências. "Gostava que estivessem todos, mas nunca me lamentei pelas ausências. O Porto não tem Uribe, nós não temos muitos. São oportunidades para outros", argumentou.



Ainda assim, reconheceu muita qualidade ao adversário. "É um F.C. Porto fortíssimo e não é música para o Sérgio. Na minha opinião, é o FC Porto mais forte dos últimos anos em termos táticos", enumerou. "Temos de ser competentes com e sem bola e nas bolas paradas", acrescentou.



Com três vitórias nos últimos quatro jogos, o líder dos vitorianos reconhece que a sua equipa está na "melhor fase da temporada" e deixou uma certeza. Não temos medo de errar. Quem tem medo de errar vai perder. O F.C.Porto é uma equipa fortíssima, que nos vai empurrar para trás em alguns momentos do jogo, mas temos de ser muito competentes em todos os momentos do jogo", concluiu.