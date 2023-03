Pepa vence na estreia pelo Cruzeiro

JN Hoje às 09:47 Facebook

Na estreia de Pepa, o Cruzeiro de Belo Horizonte derrotou (3-2) o Red Bull Bragantino, de Pedro Caixinha, numa partida de caráter particular.

A jogar fora, no Estádio Nabi Abi Chedid, Bruninho e Thiago Borbas abriram o marcador para a equipa da casa, mas o Cruzeiro deu a volta na segunda parte com um bis de Machado e um golo de Mateus Vital.

Apresentado na última sexta-feira, Pepa mudou quase toda a equipa após o intervalo, o objetivo foi de observar a totalidade dos jogadores. No fim, mostrou-se satisfeito. "Temos muitas coisas para serem analisadas. Como disse no balneário, não há jogos amigáveis e o ambiente foi propício. Foi um ambiente de jogo de campeonato", revelou, à Imprensa brasileira.

O técnico português brincou com a atmosfera sentida em Bragança Paulista. "Eu nunca tinha sido tão insultado no banco, mas isso é bom, tenho que me adaptar (risos). Faz parte, é a paixão pelo futebol".