Pepa: "Voltámos a encontrar-nos como equipa"

Apesar da derrota diante do Benfica, o treinador do Vitória de Guimarães destacou a união da equipa vimaranense e deu os parabéns ao clube encarnado pela eficácia.

"Quero dar os parabéns ao Vitória. Não é fácil, depois de dois jogos maus, ter esta personalidade e fazer mais remates do que o Benfica. Mas também tenho de dar os parabéns ao Benfica pela eficácia. Tínhamos dito que jogaríamos olhos nos olhos. Tivemos três lances na cara do guarda-redes e não conseguimos marcar. Nos últimos quinze minutos é que faltou a mesma capacidade. Pode parecer estranho, mas este é o caminho. Voltámos a encontrar-nos como equipa. Foi um bocado ingrato não conseguirmos discutir o resultado, pois o jogo discutimos", começou por dizer Pepa, que lamentou, ainda, o terceiro golo sofrido.

"Sofrer o 3-0 quando estamos bem, quando estamos por cima, não é fácil. Entrámos na segunda parte com o mesmo critério mas sofremos esse terceiro golo. Não foi fácil. Parabéns ao Benfica pelo resultado, mas não me lembro de uma equipa fazer tantos remates e ganhar tantos cantos aqui. Sobretudo tendo em conta aquilo que estava para trás. A eficácia do Benfica foi determinante"

O Benfica venceu (3-0), este domingo, no Estádio da Luz, o Vitória de Guimarães em jogo da 24.ª jornada da Liga. Gonçalo Ramos e Darwin, com um bis, marcaram os golos. Com este resultado, o clube encarnado, que regressou às vitórias na Liga após o empate no terreno do Boavista (2-2), segue no terceiro lugar, com 54 pontos, a quatro do campeão Sporting e a nove do líder F. C. Porto, que este domingo recebe o Gil Vicente, enquanto o Vitória de Guimarães, que somou o terceiro desaire seguido, segue no sexto lugar, com 30 pontos.