Pepe a titular no F. C. Porto frente ao Liverpool

O internacional português é titular na receção do F. C. Porto, esta terça-feira, pelas 20 horas, no Estádio do Dragão, no Porto, aos ingleses do Liverpool, na segunda jornada do Grupo B da Liga dos Campeões.

A grande novidade nos azuis e brancos é o regresso do central Pepe ao "onze" titular, depois de ter saído da partida frente ao Atlético de Madrid lesionado e ter falhado os jogos da Liga Portugal frente ao Moreirense e ao Gil Vicente.

O encontro desta noite será dirigido pelo árbitro russo Sergei Karasev, que será assistido pelos compatriotas Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. O VAR estará o alemão Bastian Dankert.

Pelos dragões, o treinador Sérgio Conceição não pôde contar com o castigado Mbemba (viu vermelho na partida com o Atlético de Madrid).

Nos "reds", o médio Thiago Alcántara e o defesa Trent Alexander-Arnold são baixas, por lesão, para o técnico Jurgen Klopp.

Eis os "onzes" de F. C. Porto e Liverpool:

F. C. Porto: Diogo Costa; Corona, Pepe, Marcano, Zaidu; Otávio, Sérgio Oliveira, Uribe e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez

Treinador: Sérgio Conceição

Suplentes: Marchesín, Fábio Cardoso, Francisco Conceição, Pepê, Grujic, Manafá, Vitinha, wendell, João Mário, Bruno Costa, Evanilson e Fábio Vieira

Liverpool: Alisson Becker; James Milner, Joel Matip, Virgil Van Dijk e Andrew Robertson; Fabinho, Curtis Jones e Jordan Herderson; Sadio Mané, Mohamed Salah e Diogo Jota

Treinador: Jurgen Klopp

Suplentes: Adrián (GR) e Kelleher (GR); Ibrahima Konaté, Naby Keita, Roberto Firmino, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain, Takumi Minamino, Kostas Tsimikas, Divock Origi, Nathaniel Phillips e Neco Williams