Pepe abandona zona de entrevistas rápidas: "Assim não dá para falar"

O central do F. C. Porto abandonou, esta terça-feira, a zona de entrevistas rápidas depois da vitória diante do Chelsea.

Pepe dirigiu-se à habitual zona para a "flash interview" mas acabou por sair pouco depois, devido a um barulho de fundo que não o deixou concentrar. "Assim não dá. Assim não dá para falar, não dá para falar. Não dá para me concentrar", disse o central, acabando por sair.

Depois da saída de Pepe, surgiu Sérgio Oliveira, que elogiou a boa campanha do F. C. Porto nesta edição da Liga dos Campeões.

"É frustrante e triste, mas é o futebol. Temos de estar orgulhosos do nosso trajeto. Mesmo nesta eliminatória, tivemos muitos momentos em que fomos superiores ao Chelsea. Fomos penalizados com duas faltas de atenção, mas faz parte do futebol. Foram erros da equipa e não individuais. Terminou a Champions, agora temos o campeonato que é o nosso principal objetivo. Tínhamos dois golos de desvantagem. Infelizmente marcámos na parte final. O objetivo era marcar o primeiro golo o mais rápido possível, infelizmente não conseguimos", afirmou.

O F. C. Porto venceu (1-0), esta terça-feira, em Sevilha, o Chelsea, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, mas disse adeus à competição. Taremi marcou o único golo do jogo, já nos descontos.