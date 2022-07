Pepe absolvido do castigo de 23 dias no confronto com Hugo Viana

Hoje às 17:41 Facebook

O Tribunal Arbitral do Desporto anulou, esta terça-feira, a decisão do Conselho de Disciplina da FPF que, acerca dos incidentes no final do F. C. Porto-Sporting punira Pepe com 23 dias de castigo a 26 de junho.

"Assim, pelos fundamentos expostos, acordam os Árbitros que compõem este Colégio Arbitral em julgar a presente ação arbitral parcialmente procedente e, em consequência, anular a decisão final de condenação proferida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol no que respeita ao Demandante Képler Laveran Lima Ferreira, absolvendo-o, e mantendo a condenação aplicada ao Demandante Luís Manuel B. Vasconcelos Gonçalves", refere o tribunal.